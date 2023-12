Apple adia duas novidades do iPhone para 2024

A Apple anunciou que vai adiar para 2024 o lançamento de duas funcionalidades do iOS 17: a capacidade de usar o AirPlay em hotéis e as playlists colaborativas no Apple Music.

A decisão foi comunicada com o lançamento da atualização iOS 17.2, que foi lançada nesta terça-feira (12). A empresa não deu explicações para o adiamento, mas disse que as funcionalidades ainda estão em desenvolvimento e precisam de mais tempo para serem finalizadas.

O iOS 17 foi lançado em setembro de 2023, e a Apple havia prometido que algumas das principais novidades do sistema operacional seriam lançadas até o final deste ano. No entanto, com o adiamento das duas funcionalidades, fica claro que a empresa não conseguiu cumprir o prometido.

As playlists colaborativas no Apple Music permitirão que os usuários compartilhem suas listas de reprodução com amigos e familiares. Já o AirPlay em hotéis permitirá que os usuários transmitam conteúdo de seus dispositivos para TVs e outros dispositivos de áudio em hotéis.

A Apple ainda não anunciou uma data específica para o lançamento das duas funcionalidades.

