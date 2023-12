Jogo online de 'The Last of Us' foi cancelado

A produtora responsável pelo desenvolvimento da série de games ‘The Last of Us’, a Naughty Dog, confirmou que decidiu cancelar o título multijogador - conhecido como ‘The Last of Us Online’ - que estava produzindo.

O estúdio compartilhou uma publicação onde refere que ‘The Last of Us Online’ estava em pré-produção e que, por muito satisfeito que estivesse com a direção que o jogo estava tomando, acredita que colocaria em causa o desenvolvimento de jogos futuros.

“Para lançar e apoiar ‘The Last of Us Online’ teríamos de alocar os recursos do nosso estúdio a conteúdo pós-lançamento durante anos, impactando gravemente o desenvolvimento de futuros jogos para uma pessoa”, explica a Naughty Dog. “Portanto, tínhamos dois caminhos à nossa frente: tornar-nos um estúdio dedicado a jogos ‘live service’ ou continuar a focar-nos em jogos com narrativa que definiram o legado da Naughty Dog”.

Vale lembrar que, em janeiro de 2024, a Naughty Dog lançará no PlayStation 5 uma versão remasterizada de ‘The Last of Us Part II’. Sobre outros títulos, a produtora detida pela Sony refere que tem “mais do que um” grande jogo em produção.