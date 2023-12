Vazamento de informação revela tudo sobre o Galaxy S24

Um novo vazamento de informação parece ter revelado praticamente tudo o que há para saber sobre os próximos smartphones da Samsung da série Galaxy S24. A página de Evan Blass na X (ex-Twitter) compartilhou o que parece ser uma imagem promocional, onde se podem ver grande parte das especificações dos três modelos.

Começando pelo Galaxy S24, o dispositivo contará com uma tela Dynamic AMOLED de 6,2 polegadas com resolução FHD+; 8GB de memória RAM; opção entre 128GB ou 256GB de armazenamento interno; bateria de 4.000mAh com carregamento rápido que permite recarregar 50% da energia em 30 minutos; e uma câmara traseira com sensor principal de 50MP e capacidade de gravar vídeos com até 8K de resolução.

Quanto ao Galaxy S24+, o celular terá uma tela Dynamic AMOLED de 6,7 polegadas com resolução QHD+; 12GB de RAM; opção entre 256GB ou 512GB de armazenamento interno; bateria de 4.900mAh com carregamento rápido que permite recarregar 65% da energia em 30 minutos; e uma câmara traseira com sensor principal de 50MP e capacidade de gravar vídeos com até 8K de resolução.

Por fim, o Galaxy S24 Ultra terá uma tela Dynamic AMOLED de 6,8 polegadas com resolução QHD+; 12GB de RAM; opção entre 256GB ou 512GB de armazenamento interno; bateria de 5.000mAh com carregamento rápido que permite recarregar 65% da energia em 30 minutos; e uma câmara traseira com sensor principal de 50MP e capacidade de gravar vídeos com até 8K de resolução. Além disso, este top de linha será composto por titânio, material que também surgiu recentemente com o iPhone 15 Pro e o iPhone 15 Pro Max da Apple.

A Samsung ainda não confirmou oficialmente estas especificações mas, de acordo com outra imagem compartilhada por Blass na respectiva página, o evento de apresentação terá mesmo lugar no dia 17 de janeiro.

Teremos então de aguardar pelo evento termos mais informações.