Elon Musk desabafa e diz que sente "imensa pressão"

O CEO da Tesla, Elon Musk, deu a entender durante uma transmissão no Spaces da rede social X (ex-Twitter) que está frustrado com as limitações de gerir uma empresa cotada na bolsa.

Como explicou o empresário multimilionário, o fato de a Tesla ser uma empresa cotada na bolsa faz com que tenha de ir ao encontro das expectativas a curto prazo dos acionistas.

“Há uma pressão imensa numa empresa pública para não ter um mau trimestre. Isto pode resultar numa operação menos eficiente quando tens de ir até certos pontos no final do trimestre para não desiludir as pessoas”, explicou Musk.

Musk afirmou ainda que já ficou várias vezes trabalhando além do que era esperado para conseguir apresentar resultados positivos nas respectivas empresas. “Perdi a conta de quantas vezes estava entregando carros até à meia-noite da véspera do Ano Novo, pessoalmente”, afirmou o empresário de acordo com o Business Insider.

