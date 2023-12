Steam deixará de ser compatível com alguns computadores Windows

A Valve anunciou que, a partir de 1º de janeiro de 2024, os usuários do Windows 7 e do Windows 8 não poderão mais acessar a Steam. A medida é necessária para garantir a segurança e a estabilidade da plataforma, que depende de recursos que não estão mais disponíveis nessas versões do sistema operacional.

"Para que a Steam, jogos e produtos comprados na plataforma continuem a funcionar, os usuários devem atualizar para uma versão mais recente do Windows", disse a Valve em um post no blog.

A Microsoft já deixou de lançar atualizações de segurança para o Windows 7 e o Windows 8, o que torna esses sistemas mais vulneráveis a ataques cibernéticos. A atualização para uma versão mais recente do Windows é a melhor maneira de proteger seu computador e garantir a continuidade do acesso à Steam.



Recomendações para usuários do Windows 7 e Windows 8

Se você usa o Windows 7 ou o Windows 8, siga estas recomendações para se preparar para o fim do suporte da Steam:

Atualizar para uma versão mais recente do Windows. O Windows 10 e o Windows 11 são as versões mais recentes do sistema operacional da Microsoft e oferecem suporte à Steam.

Fazer backup de seus jogos e dados. Se você decidir não atualizar para uma versão mais recente do Windows, poderá fazer backup de seus jogos e dados para transferi-los para um computador com um sistema operacional compatível.

Contatar o suporte da Steam. Se você tiver alguma dúvida ou precisar de ajuda para atualizar seu sistema operacional, entre em contato com o suporte da Steam.

