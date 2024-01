O pequeno truque que vai ajudar a libertar espaço no celular

Se você quer liberar espaço no armazenamento do seu celular Android ou iOS, é provável que queira dar uma olhada na galeria de fotos e vídeos, para ver quantas fotos e vídeos podem estar ocupando espaço precioso.

Se fizer isso, você vai certamente reparar na quantidade de fotos duplicadas, que resultam daquelas situações em que você decide tirar várias fotos na esperança de conseguir usar pelo menos uma delas. A verdade é que você só precisa de uma dessas fotos duplicadas para lembrar aquele momento, então você pode eliminar as outras sem culpa, para ter mais espaço de armazenamento.

Se você pretende seguir em frente com essa iniciativa, mostramos abaixo como eliminar as fotos duplicadas que você tem no seu dispositivo Android e iOS.

Android

Para começar, você deve ir até o aplicativo Files da Google e tocar no ícone Limpar. Se houver fotos duplicadas, aparecerá uma notificação onde você pode apagá-las. Você também pode apagar todas as fotos duplicadas selecionando todos os arquivos, o que poupará o trabalho de selecionar as fotos manualmente.

iOS

Se você tiver um iPhone, precisará ir ao aplicativo Apple Photos e ir para a área dedicada a Álbuns, onde encontrará a opção Duplicados. Se você tiver fotos ou vídeos duplicados, poderá vê-los em ordem cronológica e, ao encontrar uma opção chamada Mesclar, você poderá manter a foto/vídeo com melhor qualidade. Assim, as outras imagens duplicadas serão apagadas automaticamente.

Aqui estão as etapas detalhadas para cada sistema operacional:

Android

Abra o aplicativo Files da Google.

Toque no ícone Limpar.

Toque em Fotos duplicadas.

Selecione as fotos duplicadas que você deseja excluir.

Toque no botão Excluir.

iOS

Abra o aplicativo Apple Photos.

Toque em Álbuns.

Toque em Duplicados.

Toque em Mesclar para manter a foto/vídeo com melhor qualidade.

Dicas adicionais

Se você tiver um celular Android com muito espaço livre, pode optar por não excluir as fotos duplicadas. No entanto, se você estiver ficando sem espaço, essa é uma boa maneira de liberar alguns gigabytes.

Se você tiver um iPhone, você também pode usar um aplicativo de terceiros para excluir fotos duplicadas. Existem vários aplicativos disponíveis na App Store que podem fazer isso de forma rápida e fácil.

