Elon Musk reage e rejeita ter problema com abuso de drogas

Depois de uma reportagem do The Wall Street Journal sugerir que Elon Musk, CEO da Tesla e da SpaceX, estaria usando drogas, o empresário se pronunciou no Twitter.

Musk disse que, em 2018, ele fumou maconha no podcast de Joe Rogan. Ele afirma que, na época, ele estava se preparando para uma missão espacial da NASA e, a pedido da agência, concordou em fazer testes aleatórios de drogas por três anos.

"Não foram encontrados vestígios de drogas ou álcool", disse Musk.

A reportagem do Wall Street Journal também cita executivos da Tesla e da SpaceX que estariam preocupados com o comportamento errático de Musk.

"Ele está dizendo coisas cada vez mais estranhas", disse uma fonte ao jornal.

Musk não comentou as preocupações dos executivos.

