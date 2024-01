Este pequeno gadget com IA quer ser alternativa aos celulares

A Consumer Electronics Show (CES), uma das principais feiras de tecnologia do mundo, é um palco para a apresentação de novos gadgets e tecnologias inovadoras. Na edição de 2024, o Rabbit R1, um dispositivo desenvolvido pela startup Rabbit Inc., chamou a atenção por sua proposta ambiciosa: ser uma alternativa aos celulares.

O Rabbit R1 é um dispositivo compacto, com uma tela sensível ao toque de 2,88 polegadas. Não requer conexão a um celular, pois conta com ligação de dados móveis e Wi-Fi. O seu objetivo é "inferir e modelar ações humanas em interfaces de computador ao aprender a intenção e comportamento humanos quando usam apps específicos".

Na prática, isso significa que o Rabbit R1 pode abrir apps e realizar tarefas simples apenas com comandos de voz. Por exemplo, basta dizer "Abrir o Facebook" ou "Tocar música" para que o dispositivo execute a ação desejada.

O Rabbit R1 também conta com uma câmera 360º, um scroll de navegação e um botão para interagir com a Inteligência Artificial. No interior, o dispositivo é equipado com um processador Helio P35 da MediaTek, 4GB de memória RAM e 128GB de armazenamento interno. O carregamento é feito via USB-C.

O Rabbit R1 será lançado em março de 2024 nos Estados Unidos, por um preço de 199 dólares. O período de pré-venda já está aberto.

