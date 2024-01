Hubble revela duas galáxias em processo de colisão

O Telescópio Espacial Hubble capturou uma imagem impressionante de duas galáxias em colisão. As duas galáxias, de nome NGC 6040 (no topo) e LEDA 59642 (embaixo), receberam até um nome combinado enquanto par - a Arp 122.

A colisão entre galáxias é um evento comum no universo. Quando duas galáxias se aproximam uma da outra, suas forças gravitacionais começam a distorcer suas formas. No caso da Arp 122, as duas galáxias já estão tão próximas que suas estrelas e gases estão começando a se misturar.

Em alguns casos, as colisões galácticas podem levar à destruição de uma das galáxias. No entanto, também é possível que as duas galáxias acabem por se fundir, formando uma galáxia maior e mais complexa.

Os cientistas acreditam que as colisões galácticas são importantes para a evolução do universo. Elas podem ajudar a redistribuir a matéria e a energia, e também podem levar ao nascimento de novas estrelas e planetas.

“As galáxias são compostas por estrelas e pelos respectivos sistemas solares, poeiras, gases e matéria negra invisível”, explicam os cientistas responsáveis pelo Hubble. “Em colisões galácticas, portanto, estes componentes constituintes podem passar por enormes mudanças nas forças gravitacionais que agem neles”.

© Hubble

Leia Também: Explosão de estrela confunde astrônomos. "Nunca vimos nada assim"