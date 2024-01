Japão divulga imagem inédita do solo lunar

O Japão deu mais um passo importante na exploração espacial, ao divulgar nesta quinta-feira (25) uma imagem inédita do solo lunar, capturada por sua sonda não-tripulada "SLIM". O módulo pousou na Lua na sexta-feira (19), tornando o Japão o quinto país do mundo a conseguir esse feito.

A sonda conseguiu fotografar e transmitir dados usando um robô ejetável, que foi lançado pouco antes do pouso. As imagens mostram um solo lunar repleto de crateras e rochas, com uma textura semelhante ao pó.

O pouso do SLIM (Módulo de Pouso Inteligente para Investigar a Lua, na sigla em inglês) foi feito a poucos metros do alvo estipulado pelos japoneses. Isso demonstra a precisão da tecnologia desenvolvida pela Jaxa, a Agência Espacial Japonesa.

O SLIM tem cerca de 1,7 metro de comprimento, 2,7 metros de largura e 2,4 metros de altura. Ou seja, é bem compacto. Por isso, a brincadeira com o seu nome em inglês, que também pode ser traduzido como "magro".

A agência afirmou que conseguiu receber dados do módulo pouco menos de três horas após o pouso na Lua. O envio das informações foi feito antes que a sonda perdesse energia.

No entanto, os painéis solares do SLIM não conseguiram gerar eletricidade devido a um possível posicionamento incorreto do equipamento. A Jaxa está trabalhando para corrigir o problema, que deve ser resolvido com uma mudança na direção da luz solar.

Leia Também: Tempestade solar poderá provocar desde instabilidade no rádio a mudança da cor do céu