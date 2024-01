Ingenuity se despede da missão em Marte com fotografia inesquecível

Depois de quase três anos de atividade, o helicóptero Ingenuity chegou ao limite das suas possibilidades. Os danos em uma das hélices, causados no 72º voo, impediram que a pequena aeronave continuasse a voar.

No entanto, antes de terminar a sua missão, o Ingenuity ainda conseguiu realizar o seu 70º voo, no dia 22 de dezembro de 2023. Nessa altura, o helicóptero capturou uma fotografia aérea da paisagem deserta de Marte, a partir de uma altura de 12 metros.

Acredita-se que as dunas de areia que compõem o deserto desta região de Marte foram a causa dos danos na hélice. O Ingenuity estava equipado com sensores que lhe permitiam detectar objetos à superfície, como rochas, mas as dunas de areia eram demasiado finas e irregulares para o equipamento lidar.

"Quanto mais irregular for o terreno, mais difícil é para o Ingenuity navegar com sucesso. A equipa acredita que o terreno relativamente irregular nesta região foi provavelmente o motivo para o pouso anómalo", afirmou a NASA em comunicado.

O Ingenuity foi um projeto inovador que demonstrou a viabilidade do voo motorizado em outro planeta. O helicóptero realizou 72 voos, percorrendo um total de 4,8 quilômetros, e capturou imagens e vídeos incríveis da superfície de Marte.

A sua missão foi um sucesso e a NASA já está planejando futuras missões de helicópteros para Marte.

© NASA

Leia Também: Rover Perseverance encontra sedimentos de antigo lago em Marte; entenda a descoberta