Canções de grandes nomes da MPB e John Lennon são retiradas do Spotify

No último final de semana, canções de grandes nomes da MPB, como Djavan, Gal Costa, Maria Bethânia e Roberto Carlos, foram retiradas do catálogo do Spotify. Além dos artistas nacionais, dezenas de faixas da carreira solo de John Lennon também não estão mais presentes no aplicativo de música, de acordo com o TechTudo.

A mudança ocorreu sem divulgação prévia e gerou reclamações entre os usuários do serviço, que se questionam sobre o futuro do streaming, no X.

Como não houve um comunicado oficial, não é possível precisar quando as músicas foram retiradas do catálogo do Spotify.

De acordo com TechTudo, os motivos para a retirada das músicas ainda são incertos e, a princípio, as razões são únicas para cada artista.

Leia Também: Ingenuity se despede da missão em Marte com fotografia inesquecível