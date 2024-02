Músicas desapareceram dos vídeos do TikTok? Entenda porquê

Nos últimos dias um grande número de músicas desapareceram da rede social TikTok, incluindo algumas das mais marcantes do momento. As canções de Taylor Swift, Billie Eilish e Harry Styles foram todas removidas da plataforma. Mas ao que se deve a mudança?

O desaparecimento das canções aconteceu depois de um desentendimento da rede social com a Universal Music, uma das maiores editoras discográficas do mundo.

De acordo com o The Independent, a editora garantiu que o TikTok não está a pagar uma taxa justa para usar as músicas dos seus artistas. Numa carta aberta, a Universal Music acusou o TikTok de desiludir os artistas e de não proteger as músicas contra o roubo e a utilização da imagem dos cantores em vídeos gerados por Inteligência Artificial (IA).

Em resposta, o TikTok considerou que a Universal Música estava sendo "egoísta" e salientou o fato de ter chegado a acordo com "todas as outras editoras".

Vale lembrar que o gigante da indústria musical anunciou, na quarta-feira, que estava pronto a retirar o acesso às canções dos seus artistas da plataforma à meia-noite do mesmo dia, momento em que expirou o contrato com o TikTok.

