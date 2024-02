Fotografia de Marte mostra helicóptero danificado; consegue achá-lo?

Embora a missão do helicóptero Ingenuity tenha chegado ao fim devido a danos em suas hélices, o rover Perseverance segue explorando a superfície marciana e, em seu mais recente passeio, capturou uma fotografia de seu "companheiro".

Nas imagens, o Ingenuity pode ser visto pousado em uma das dunas de Marte, comprovando o que teria levado ao fim da missão. A NASA já havia explicado que tais dunas provavelmente causaram os danos nas hélices do helicóptero durante o voo do dia 18 de janeiro.

É possível que estas sejam as últimas fotos que teremos do Ingenuity, pois a NASA não possui, no momento, meios para realizar os reparos necessários na aeronave.

