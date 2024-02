Imagem grotesca de rato gerada por IA é encontrada em revista científica

Uma situação peculiar resultou na aprovação para publicação, na revista científica 'Frontiers in Cell and Developmental Biology', de um estudo que incluía uma figura gerada por Inteligência Artificial (IA) por meio do Midjourney, uma das ferramentas mais populares para manipulação de imagens.

Embora o conteúdo do estudo não tenha gerado objeções, o site Gizmodo destaca que a imagem ilustrativa e as descrições parecem imprecisas e até grotescas, ao ponto de possivelmente violarem as políticas de publicação da revista.

O estudo passou por análise e revisão por parte de outros pesquisadores e membros da comunidade científica, o que torna ainda mais surpreendente o fato de a imagem em questão ter sido ignorada e aprovada para publicação juntamente com o estudo.

A imagem começou a circular em diversas redes sociais, como o X (ex-Twitter) e a Bluesky, sendo compartilhada entre investigadores e cientistas. Esse incidente aponta para um processo de aprovação negligente numa era marcada por desinformação gerada por Inteligência Artificial. Até o momento, a Frontiers in Cell and Developmental Biology não emitiu uma declaração oficial sobre a situação.

