TikTok se antecipa ao YouTube e lança app para o Vision Pro

Enquanto o YouTube e a Netflix não lançam aplicativos dedicados para o Vision Pro da Apple, os utilizadores do dispositivo já têm uma app de vídeos conhecida com uma versão pensada para eles.

Se trata do TikTok, que revelou uma app criada especificamente para o Vision Pro da Apple, permitindo que os usuários do Vision Pro passem horas vendo vídeos de curta duração numa tela em qualquer espaço em que esteja no momento.

Pode ver acima algumas imagens que mostram como é usar o TikTok com o Vision Pro da Apple. Lembrando que, de momento, o Vision Pro só pode ser adquirido nos EUA.

Leia Também: Robô da NASA assiste eclipse a partir de Marte; veja o vídeo