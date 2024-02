Astrônomos revelam "buraco negro com crescimento mais rápido até à data"

Astrônomos identificaram o quasar mais luminoso, situado a mais de 12 bilhões de anos-luz da Terra, conforme anunciado hoje pelo Observatório Europeu do Sul (OES), responsável pelo telescópio que possibilitou essa descoberta. O buraco negro no quasar 'J0529-4351' está aumentando sua massa diariamente de forma equivalente a um Sol.

Os quasares são núcleos brilhantes de galáxias distantes, constituídos por buracos negros (entidades densas e escuras resultantes da atração gravitacional que exercem sobre a matéria) com massas imponentes.

O buraco negro no quasar 'J0529-4351' está aumentando sua massa diariamente, "tornando-o o buraco negro com o crescimento mais rápido já identificado", informa o OES, responsável pelo telescópio VLT no Chile, responsável pela descoberta publicada na revista Nature Astronomy.

De acordo com o OES, "os buracos negros alimentando os quasares extraem matéria de seu entorno por um processo tão energético que resulta na emissão de enormes quantidades de luz".

"Por isso, os quasares são objetos celestes mais brilhantes, sendo visíveis da Terra, mesmo os mais distantes", destaca o comunicado.

No caso do quasar 'J0529-4351', sua luz levou mais de 12 bilhões de anos para alcançar a Terra.

O OES acrescenta que a matéria sendo atraída em direção ao buraco negro, em forma de disco, emite tanta energia que faz com que o quasar 'J0529-4351' seja mais de 500 bilhões de vezes mais luminoso que o Sol.





