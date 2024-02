Arco-íris lunar encanta os céus de Trás-os-Montes, em Portugal

Um espetáculo natural raro e fascinante encantou os habitantes da região de Trás-os-Montes, em Portugal, na noite deste domingo (26/02): um arco-íris lunar, também conhecido como "moonbow".

O fenômeno, descrito como "extremamente raro" pela página Meteo Trás os Montes - Portugal nas redes sociais, foi registrado em diversas cidades da região, como Bragança e Vila Real.

Como funciona um arco-íris lunar?

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) explica que a formação de um arco-íris lunar é similar à de um arco-íris normal, com a diferença de que a luz solar é substituída pela luz lunar.

A luz lunar, ao incidir sobre as gotas de chuva, sofre refração e dispersão, criando o efeito multicolorido do arco-íris. No entanto, a luz lunar é mais fraca que a luz solar, tornando o arco-íris lunar mais tênue e difícil de observar.

O Met Office, equivalente britânico ao IPMA, destaca que os arco-íris lunares foram mencionados pela primeira vez por ninguém menos que Aristóteles, no ano 350 a.C.

Nas redes sociais, internautas compartilharam diversas fotos do arco-íris lunar em Trás-os-Montes, registrando a beleza singular desse fenômeno natural.

