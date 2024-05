WhatsApp deixa de funcionar em 35 celulares antigos; veja a lista

O WhatsApp implementou uma mudança crucial em seu aplicativo de mensagens, atualizando os requisitos mínimos para garantir seu funcionamento e receber atualizações de segurança.

Conforme relatado pelo site CanalTech, o WhatsApp deixou de oferecer suporte a 35 modelos de smartphones que executam versões mais antigas dos sistemas operacionais da Google e da Apple.

Essa lista inclui dispositivos da Samsung, Motorola, Huawei, Sony, LG e Apple. Portanto, é aconselhável verificar a lista abaixo para determinar se é necessário atualizar seu dispositivo móvel para continuar usando o WhatsApp com segurança.

De acordo com a página oficial do WhatsApp, a empresa recomenda o uso do aplicativo apenas em dispositivos Android com versão 5.0 ou superior, ou em iPhones com iOS 12 ou superior.

Samsung

Galaxy Ace Plus

Galaxy Core

Galaxy Express 2

Galaxy Grand

Galaxy Note 3 N9005 LTE

Galaxy Note 3 Neo LTE+

Galaxy S 19500

Galaxy S3 Mini VE

Galaxy S4 Active

Galaxy S4 mini I9190

Galaxy S4 mini I9192 Duos

Galaxy S4 mini I9195 LTE

Galaxy S4 Zoom



Motorola

Moto G

Moto X



Apple

iPhone 5

iPhone 6

iPhone 6S Plus

iPhone 6S

iPhone SE



Huawei

Ascend P6 S

Ascend G525

Huawei C199

Huawei GX1s

Huawei Y625



Lenovo

Lenovo 46600

Lenovo A858T

Lenovo P70

Lenovo S890



Sony

Xperia Z1

Xperia E3



LG

Optimus 4X HD P880

Optimus G

Optimus G Pro

Optimus L7

Leia Também: Pesquisadores processam Meta para controlar o que veem nas rede sociais