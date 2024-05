OpenAI: "Não temos intenção de criar pornografia gerada por IA"

A OpenAI compartilhou esta semana um documento onde explica como os seus modelos de Inteligência Artificial (IA) são treinados, o que permite saber como sistemas como o ChatGPT geram as respostas consoante as interações dos utilizadores.

No documento em questão se afirma que a atual política da OpenAI não permite a resposta a conteúdos para adultos, mas que é algo a que a empresa está aberta a considerar no futuro. No entanto, a empresa parece ter uma posição mais firme no que diz respeito a conteúdo pornográfico.

“Não temos qualquer intenção de criar pornografia gerada por IA. Temos fortes ressalvas nos nossos produtos para evitar ‘deepfakes’, que são inaceitáveis, e priorizamos a proteção das crianças”, afirmou um porta-voz da empresa, notando que acredita “na importância de explorar cuidadosamente as conversas sobre sexualidade em contextos apropriados à idade”.

