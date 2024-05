Galaxy S22 recebe uma das atualizações mais aguardadas

Uma das atualizações mais esperadas da Samsung, a One UI 6.1, finalmente chegou para os modelos Galaxy S22!

Depois de estrear no Galaxy S24 no início do ano e logo em seguida na série Galaxy S23, agora é a vez do S22 aproveitar as novidades da inteligência artificial (IA) da Samsung.

Com a One UI 6.1, você terá acesso a recursos incríveis como:

Circle to Search: desenhe um círculo em torno de um objeto e faça uma pesquisa rápida sobre ele.

Live Translate: traduza idiomas em tempo real, perfeito para viagens ou conversas com amigos estrangeiros.

Edição de imagem aprimorada: diversas ferramentas para deixar suas fotos ainda mais bonitas.

E tem mais! Se você tem um Galaxy Tab S8, Galaxy Z Fold 4 ou Galaxy Z Flip 4, também pode atualizar para a One UI 6.1 e curtir todas essas novidades.

Leia Também: Estão a circular os primeiros detalhes sobre o Galaxy S25 Ultra