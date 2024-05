OpenAI anuncia versão melhorada da sua Inteligência Artificial

A OpenAI revelou nesta segunda-feira, dia 13, uma nova iteração de sua tecnologia de Inteligência Artificial - o GPT-4o.

O GPT-4o oferece um nível de inteligência comparável ao do GPT-4, mas, como explicado pela CTO Mira Murati durante o evento da empresa, é uma versão mais ágil do modelo de linguagem.

Além dessa atualização, a OpenAI anunciou que todos os seus usuários terão acesso a recursos que antes eram exclusivos dos assinantes do serviço pago. O GPT-4o estará disponível em todas as plataformas oferecidas pela empresa, incluindo o popular ChatGPT.

O GPT-4o capacita os usuários a interagirem com a IA como se estivessem lidando com um assistente digital. Ele é capaz de transcrever texto, descrever imagens e até mesmo interpretar o conteúdo exibido na tela do computador, auxiliando em diversas tarefas. Além disso, o GPT-4o é capaz de perceber as emoções dos usuários através da entonação das vozes, respondendo de maneira mais natural do que antes.

Em resumo, o GPT-4o tem a capacidade de compreender e gerar conteúdo por meio de voz, texto e imagens.

"Estamos cientes de que esses modelos estão se tornando cada vez mais complexos, mas queremos que a experiência de interação seja mais natural e fácil, com menos foco na interface do usuário e mais na colaboração com os GPTs", afirmou Murati.





Leia Também: Apple e Google lançam ferramenta para alertar usuários sobre rastreamento