O iPhone 16 poderá ter melhor bateria do que o antecessor

Um dos analistas mais respeitados da Apple, Ming-Chi Kuo, afirma que a bateria do iPhone 16 terá uma maior densidade do que estava presente no modelo antecessor - o que significa que o novo aparelho da Apple pode ter mais bateria.

“As minhas informações mais recentes indicam que a densidade de energia das células da bateria do iPhone 16 Pro Max vai aumentar, o que tem o benefício de uma maior autonomia com o mesmo tamanho da bateria ou menos tamanho com a mesma autonomia”, afirmou Kuo na respectiva página no Medium.

Tudo indica que a série iPhone 16 está no bom caminho para ser apresentada oficialmente em setembro, época em que a Apple costuma desvendar novos produtos. A confirmar-se esta notícia, ainda teremos de aguardar mais alguns meses.

