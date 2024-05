Compra do TikTok pode chegar a cem bilhões de dólares

Depois de ser assinada a lei que determina a venda forçada do TikTok pela chinesa ByteDance, a Wired diz agora que os candidatos à compra da plataforma devem estar dispostos a ‘abrir mão’ de uma avultada soma.

A publicação diz que, de acordo com as mais recentes estimativas, o TikTok poderá ser vendido por cem bilhões de dólares. No entanto, serve sublinhar que os compradores do TikTok não terão direito ao algoritmo que ‘alimenta’ o feed For You e sugere novos vídeos - o qual é considerado por muitos como a fonte de sucesso do TikTok.,

Isto porque o governo chinês colocou restrições legais à venda do algoritmo do TikTok, uma proibição que surge após os limites de exportação a determinadas tecnologias.

Ainda assim, o interesse em torno da compra do TikTok continua elevado e alguns candidatos acreditam que o algoritmo pode ser reconstruído uma vez concluída a compra.

