Relógios da Samsung também terão atualização com IA

Depois de lançar funcionalidades de Inteligência Artificial (IA) para grande parte de seus celulares de alto desempenho lançados nos últimos anos, a Samsung agora se prepara para levar mais funcionalidades de IA aos relógios Galaxy Watch.

A Samsung anunciou que a atualização com funcionalidades Galaxy AI será lançada para seus relógios inteligentes com a versão One UI 6, destacando que as áreas de fitness e saúde serão as mais beneficiadas.

No entanto, é importante destacar que o lançamento da One UI 6 está previsto apenas para o final do ano.

