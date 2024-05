Apple e OpenAI chegam a acordo para nova parceria

O site The Information confirma o que muitos já esperavam: a Apple e a OpenAI firmaram uma parceria para integrar inteligência artificial (IA) generativa nos softwares dos produtos da Apple.

Há algumas semanas, rumores sobre as conversas entre as duas empresas vinham circulando, com especulações de que a tecnologia e os serviços da OpenAI, como o ChatGPT, poderiam ser integrados ao iOS 18. O evento WWDC, que acontece em junho, deve ser o palco da apresentação oficial dessa novidade.

Embora ainda não haja detalhes concretos sobre como essa parceria se manifestará nos produtos da Apple, a proximidade do WWDC indica que novidades nesse sentido não devem demorar a surgir.

