YouTube tem mais de 75 jogos gratuitos para aproveitar

Chegou uma novidade empolgante para os fãs de jogos no YouTube: a plataforma de vídeos lançou o Playables, um espaço dedicado a jogos gratuitos que você pode jogar diretamente no site ou app!

Mais de 75 títulos para se divertir

No Playables, você encontra uma seleção de mais de 75 jogos para todos os gostos, desde clássicos como Angry Birds e Cut the Rope até novidades que vão te prender na tela.

Jogue onde você quiser

O Playables está disponível tanto na versão desktop do YouTube quanto no app para celular, para que você possa jogar onde estiver e quando quiser. É só acessar a aba "Jogos" no menu do YouTube e escolher o seu favorito!

Ainda em expansão

O Playables ainda não está disponível em todas as regiões, mas o YouTube já está trabalhando para expandir a sua disponibilidade nos próximos meses.

