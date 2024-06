Google lança o Ace LTE: Smartwatch infantil que promove saúde e proteção

O Google lançou o Fitbit Ace LTE, um smartwatch personalizado para crianças, com o objetivo de incentivar a prática de atividades físicas por meio de jogos imersivos e recompensas.

O Fitbit Ace LTE é um smartwatch projetado para crianças a partir de sete anos. O dispositivo possui diversos recursos que visam incentivar a prática de atividades físicas, como jogos imersivos, recompensas e um sistema de pontuação.

Jogos imersivos e recompensas:

O Ace LTE ativa jogos com diversos tipos de atividades físicas, como esconde-esconde, pulos na cama ou dança. Quanto mais tempo a criança passa se movimentando e completa as atividades diárias, seus Eejies — emojis personalizáveis do dispositivo — ficam mais saudáveis e felizes.

Motivação e acompanhamento:

Para medir o tempo de prática de exercícios, um círculo no visor principal — chamado Noodle — se movimenta, completa ciclos e marca pontuações para os jogos. Quando as crianças atingem seus objetivos diários de movimento, o relógio celebra a conquista.

Segurança para as crianças:

Além da função de incentivar o movimento, o Fitbit Ace LTE também possui recursos de segurança para as crianças. Através do aplicativo Fitbit Ace, os pais e responsáveis podem acessar a localização do relógio, fazer ligações e enviar mensagens diretamente para o dispositivo.

Configurações personalizáveis:

Nas configurações do smartwatch, os pais podem definir ferramentas para evitar que a criança se distraia com os jogos, como o bloqueio do dispositivo nos períodos em que estão em aulas.

Preço e disponibilidade:

O Fitbit Ace LTE está à venda nos Estados Unidos a partir de US$ 230 (cerca de R$ 1.200). No Brasil, a data de lançamento ainda não foi divulgada.

