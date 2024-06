Dona do Snapchat lança ferramentas de IA para melhorar efeitos visuais

A Snap, dona da rede social Snapchat, lançou a sua mais recente 'fornada' de tecnologia generativa de inteligência artificial (IA), permitindo aos utilizadores recorrer a efeitos visuais mais realistas ao criar conteúdos.

Segundo a agência de notícias Reuters, os criadores de conteúdos de realidade aumentada (RA), muito populares na rede social, podem agora desenvolver 'lentes' - o nome dado aos filtros do Snapchat - com recurso a IA.

A empresa também anunciou uma versão atualizada do seu programa para 'developers' e artistas, chamado Lens Studio, para que possam criar ferramentas para o Snapchat de realidade aumentada.

"O que é divertido para nós é que essas ferramentas ampliam o espaço criativo em que as pessoas podem trabalhar, mas também são fáceis de usar, para que os recém-chegados possam construir algo único muito rapidamente", disse Bobby Murphy, diretor de tecnologia da Snap.

Segundo a Reuters, se as versões anteriores da tecnologia AR eram capazes apenas de efeitos simples, como colocar um chapéu na cabeça de uma pessoa, os avanços permitirão criar lentes mais realistas. Por exemplo, o chapéu em questão poderá passar a mover-se perfeitamente em conjunto com a cabeça de uma pessoa, combinando com a iluminação do vídeo, disse Murphy.

Estão também a ser realizadas experiências de corpo inteiro, e não apenas faciais, como acontece até ao momento. No futuro, deverá ser possível, por exemplo, sobrepor um conjunto de roupa inteiro sobre uma pessoa, com recurso a estas tecnologias.

