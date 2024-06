Alinhamento de planetas: quando e como assistir o fenômeno no Brasil

Prepare-se para um espetáculo celestial imperdível! Neste sábado, dia 29 de junho, Saturno, Marte, Júpiter e a Lua se alinharão no céu, proporcionando uma vista espetacular que poderá ser apreciada a olho nu em todo o Brasil, assim como no hemisfério sul e norte.

Uma conjunção, como é chamado esse fenômeno, ocorre quando dois ou mais corpos celestes aparentam estar próximos no céu. Na verdade, trata-se de uma ilusão de ótica, já que os astros estão a milhares de quilômetros de distância.

Dos cinco planetas visíveis a olho nu no céu noturno (Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno), três farão parte da conjunção com a Lua neste sábado: Saturno, Marte e Júpiter. Urano também estará entre Marte e Júpiter, mas não é visível a olho nu.

Como se preparar para observar o alinhamento?

Horário ideal: O melhor momento para observar o alinhamento será pouco antes do amanhecer, quando os planetas estarão mais próximos do horizonte.

Localização: Busque um local sem obstáculos que bloqueiem a visão do horizonte, de preferência longe da iluminação artificial das cidades.

Equipamentos: A olho nu já é possível ver a conjunção, mas um binóculo ou telescópio pode proporcionar uma experiência ainda mais incrível.

Observações por região:

Manaus, Acre e regiões Centro-Oeste e Norte (fora do fuso de Brasília): O fenômeno ocorrerá um pouco mais cedo. No horário padrão do Amazonas, por volta das 5h45. Já no Acre, por volta das 4h45.

Rio de Janeiro: As melhores praias para observar o alinhamento são as da zona sul, entre Copacabana e o Centro, pois a orla está virada para leste.

São Paulo: Em cidades com muitos prédios, como São Paulo, é importante buscar um local alto e com campo de visão amplo, longe da iluminação artificial.

Recife e região Nordeste: A orla de Recife, assim como a maioria das praias da região Nordeste e Espírito Santo, oferece uma visão privilegiada do evento, pois está virada para leste.

Florianópolis: Em Florianópolis, as melhores praias para observar o alinhamento são as do lado da ilha virado para o oceano, pois facilitam a visualização da linha do horizonte sobre o mar.

