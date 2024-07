Impacto negativo do celular nas escolas é evidente, diz ex-diretor da OpenAI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Não é um saudosista da era analógica, mas um entusiasta da inteligência artificial –um dos executivos da OpenAI à época do lançamento do ChatGPT– quem defende que "há fortes evidências" para limitar, senão banir, os celulares nas escolas.

Zack Kass, 37, trabalhou por 14 anos com empresas dedicadas à IA. Quando o ChatGPT foi lançado pela OpenAI, em 2022, ele atuava na empresa como diretor de GTM (Go-To-Market), área responsável pelas estratégias de lançamento e posicionamento de produtos. Com a explosão do ChatGPT, tornou-se consultor e palestrante entusiasmado sobre o futuro da tecnologia e da IA.

Kass esteve em São Paulo em junho para participar de um evento realizado pela Arco Educação, um dos maiores grupos de sistemas de ensino do país.

Nesta entrevista à Folha, além de falar sobre os prejuízos dos smartphones ao aprendizado e à saúde física e mental de crianças e jovens, ele afirmou que o livro impresso tem ainda um papel importante para reduzir o tempo de tela e para ajudar os estudantes a se concentrarem. Defendeu, naturalmente, a IA e o ChatGPT como ferramentas de aprendizagem, mas também apontou seus riscos.



Folha - Da expectativa inicial que os senhores tinham sobre o impacto do ChatGPT na educação, o que se confirmou e o que tomou um rumo que não previam?

Zack Kass - Foi confirmado que o ChatGPT pode fornecer um apoio significativo na aprendizagem, ajudando os alunos com tudo, desde deveres de casa até a prática de idiomas.

O que me surpreendeu foi a velocidade e a extensão de sua adoção, bem como a criatividade mostrada pelos educadores ao integrá-lo em seus métodos de ensino.

Por outro lado, eu não antecipei completamente os desafios que ele traria, como as preocupações com a honestidade acadêmica e a necessidade de mudanças substanciais nos métodos de avaliação para garantir uma aprendizagem genuína e o desenvolvimento de habilidades.

Folha - Uma preocupação do senso comum é com o uso do ChatGPT para fazer trabalhos escolares, redações, provas etc. É um problema menor ou devemos nos preocupar?

Zack Kass - É uma preocupação significativa se não atualizarmos as metodologias de aprendizagem e avaliações. Embora o ChatGPT possa ajudar na aprendizagem, depender dele para fazer trabalhos escolares prejudica o processo educacional.

Se atualizarmos os métodos pedagógicos e nos concentrarmos em pensamento crítico, resolução de problemas e na capacidade de apresentar o trabalho, o ChatGPT vai, com o passar do tempo, se parecer cada vez mais com uma calculadora ou uma enciclopédia.

Avaliações em sala de aula e tarefas complexas para casa podem ajudar a garantir que os alunos aprendam. Os educadores devem enfatizar a importância de usar o ChatGPT como ferramenta de aprendizagem, e não como atalho para fazer tarefas.

Folha - Uma preocupação mais ampla em relação ao ChatGPT e à IA como um todo é que estamos inserindo na sala de aula, para crianças e adolescentes, ferramentas de empresas que não são transparentes sobre processos, algoritmos e uso de dados. Ao mesmo tempo, a sensação é de que a adoção dessas ferramentas não vai esperar até que essas questões estejam resolvidas, mesmo porque a batalha por transparência e regulação enfrenta o forte lobby das big techs, pouco transparentes sobre a maneira como os algoritmos interferem no debate público. Como o sr. analisa esse impasse?

Zack Kass - Transparência e privacidade de dados são cruciais, especialmente quando se trata de crianças e adolescentes. Embora seja desafiador equilibrar a adoção de novas tecnologias e garantir práticas éticas, não é impossível.

Precisamos de regulamentações e padrões mais fortes para transparência e proteção de dados em ferramentas educacionais. Enquanto isso, educadores e formuladores de políticas devem priorizar ferramentas de empresas que demonstrem um compromisso com esses valores.

A colaboração entre governos, educadores e empresas de tecnologia é essencial para criar um ambiente de aprendizagem digital seguro e transparente.

Folha - Em São Paulo, temos um governo que centra esforços em plataformas digitais para a educação. No ano passado, o governo tinha um plano de substituir os livros didáticos impressos por materiais 100% digitais, mas teve que recuar devido a reações negativas da sociedade. Como o sr. vê esse caminho mais digital, considerando o uso excessivo de tela na infância e na adolescência e a atenção fragmentada que isso gera, além do fracasso do ensino a distância na pandemia?

Zack Kass - Embora as plataformas digitais ofereçam flexibilidade e acesso a uma vasta quantidade de informações, a transição precisa ser equilibrada. Os livros impressos ainda desempenham um papel importante na redução do tempo de tela e na ajuda aos alunos para se concentrarem.

A pandemia mostrou-nos que o ensino digital, embora valioso, não pode substituir completamente os métodos tradicionais.

Uma abordagem híbrida que combine o melhor dos dois mundos –recursos digitais pela sua interatividade e atualidade, e livros impressos para estudo focado e redução da fadiga visual– pode ser o caminho mais eficaz.

Folha - O governo de SP já implementou várias plataformas digitais nas escolas, como sistemas de IA para correção de redação e avaliação de fluência em leitura. E o ChatGPT está sendo usado para produzir aulas. O que acha dessas ferramentas?

Zack Kass - Os sistemas de correção de redação baseados em IA podem fornecer feedback imediato, ajudando os alunos a aprender com seus erros mais rapidamente.

As ferramentas de avaliação de fluência em leitura são fantásticas para diagnóstico precoce e intervenção, garantindo que os alunos não fiquem para trás em habilidades cruciais.

Usar o ChatGPT para produzir aulas pode ajudar a diversificar os materiais e torná-los mais envolventes.

No entanto, essas ferramentas devem complementar, e não substituir, o toque humano dos professores. Os professores fornecem nuances críticas e apoio emocional que a IA atualmente não pode replicar.

Folha - Há críticas à decisão do governo de focar a tecnologia. Uma delas é que essas ferramentas não captam a subjetividade. Um exemplo hipotético: elas não entendem o cuidado que se deve ter ao corrigir uma redação sobre violência doméstica de um aluno que vive isso, sem falar da oportunidade que a correção humana poderia trazer para o aluno receber apoio. As nuances de relacionamento da turma, seus interesses e aspectos culturais não são captados pelo ChatGPT. O que acha disso?

Zack Kass - Essa é uma preocupação válida. Embora as ferramentas de IA possam oferecer eficiência, carecem da inteligência emocional e da compreensão contextual que os professores humanos trazem. Para tópicos sensíveis como violência doméstica, o elemento humano é insubstituível.

Os educadores precisam estar vigilantes e usar a IA como uma ferramenta de apoio, e não como um substituto. Integrar a IA na sala de aula deve liberar tempo dos professores para se concentrar nesses aspectos cruciais do bem-estar e do desenvolvimento dos alunos.

Folha - Temos dois problemas comuns não só em SP, mas em todo o país: a conectividade escolar não é ideal e faltam computadores para os alunos. Os professores reclamam que, com a pressão do governo para o uso das plataformas, estão sendo obrigados a pedir aos alunos que usem seus celulares. E, com um celular na mão, o aluno tem a atenção roubada pelas redes sociais, jogos etc. Como resolver isso?

Zack Kass - Melhorar a conectividade e fornecer dispositivos adequados devem ser prioridade. No curto prazo, criar atividades digitais que minimizem as distrações pode ajudar.

Além disso, ensinar alfabetização digital e habilidades de autorregulação é crucial, para que os alunos aprendam a gerenciar o uso de seus dispositivos de maneira responsável. Estabelecer diretrizes claras e incorporar períodos de aprendizagem sem dispositivos também pode ajudar a manter um equilíbrio.

Folha - Em vários países, as escolas estão banindo o uso dos celulares com base em pesquisas sobre seus danos para a aprendizagem e a saúde física e mental. Além da sala de aula, no recreio, pesquisas mostram que os smartphones estão dificultando o desenvolvimento de habilidades socioemocionais e causando sedentarismo. O sr. concorda que as escolas devem ser ambientes livres de celulares?

Zack Kass - Há fortes evidências para apoiar a limitação do uso de celulares nas escolas, senão a proibição completa. Embora os smartphones possam ser ferramentas úteis para a aprendizagem, seu potencial de distração e impacto negativo no desenvolvimento social e emocional é significativo.

Implementar períodos ou zonas sem celulares nas escolas pode ajudar os alunos a se concentrar e a se envolver mais com o aprendizado e colegas. Incentivar interações presenciais e atividades físicas no recreio pode promover um ambiente escolar mais saudável e equilibrado.

RAIO-X | ZACK KASS, 37

Formado em história pela Universidade da Califórnia, o americano trabalhou durante 14 anos em empresas voltadas ao desenvolvimento de inteligência artificial. Entre 2021 e 2023, atuou na OpenAI como diretor de GTM (Go-To-Market), área voltada ao lançamento e posicionamento de produtos. Na época, a empresa lançou o ChatGPT, e Kass acompanhou internamente as pesquisas e debates sobre suas aplicações. Quando o ChatGPT se disseminou mundialmente, deixou a OpenAI para se tornar consultor e palestrante sobre o futuro da tecnologia e da inteligência artificial.