Jaxa anuncia fim das operações da sonda Slim após superar expectativas

A Jaxa anunciou na sexta-feira que encerrou as operações da sonda SLIM (Smart Lander for Investigating Moon), após a missão ter superado suas metas iniciais. A sonda conseguiu resistir às temperaturas extremas de três noites lunares, demonstrando resultados além das expectativas.

A agência espacial japonesa pretende divulgar um relatório completo sobre as conquistas da SLIM no próximo outono. A sonda realizou com sucesso uma aterrissagem lunar de precisão em 20 de janeiro, posicionando o Japão como o quinto país a pousar no satélite natural da Terra, após os Estados Unidos, a antiga União Soviética, a China e a Índia.

Entretanto, devido a um problema no motor durante os últimos metros da descida, a SLIM aterrissou em um ângulo que impediu as células fotovoltaicas, voltadas para o oeste, de receber luz solar adequada. Após um período inicial de inatividade de cerca de dez dias, a sonda foi colocada em hibernação, sobreviver à primeira noite lunar, e voltou a hibernar no início de março. O último contato com a Terra ocorreu em 28 de abril.

A SLIM aterrissou em uma pequena cratera chamada Shioli, com menos de 300 metros de diâmetro. Antes de ser desligada, a sonda conseguiu liberar dois mini-rovers para explorar as rochas da estrutura interna da Lua (o manto lunar), um campo ainda pouco compreendido.

Outra sonda, a Odysseus, enviada pela empresa privada americana Intuitive Machines, também conseguiu pousar na Lua no final de fevereiro. Contudo, a empresa anunciou em março o encerramento definitivo da missão, após não conseguir reativar a sonda após a noite lunar. A Odysseus foi a sonda a aterrissar mais ao sul na Lua, uma região de grande interesse devido à presença de água em forma de gelo.

A NASA, agência espacial dos EUA, pretende retomar os voos tripulados à Lua por meio do programa Artemis.

