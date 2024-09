Perdidos nas estrelas? Os piores acidentes ocorridos no espaço! - Viajar para o espaço é algo muito perigoso. Basta perguntar a Nick Hague e Alexey Ovchinin. Eles são o astronauta e o cosmonauta que, em 2018, escaparam de um foguete com defeito após o lançamento. Felizmente, os dois saíram bem desse episódio, mas, como a história mostrou, nem todos os astronautas tiveram a mesma sorte. E, infelizmente, há um novo caso preocupante em 2024. Em um dos desastres mais assustadores dos últimos anos, dois astronautas americanos que deveriam passar oito dias viajando de ida e volta para a Estação Espacial Internacional (ISS) ficaram presos lá por mais de dois meses. Além disso, eles podem não conseguir voltar para casa até 2025. Isso se deve a vários problemas técnicos que deixaram sua nave, a nova cápsula Boeing Starliner, insegura para uso. Os astronautas Butch Wilmore e Suni Williams (foto) foram a primeira tripulação a pilotar a nave em sua viagem inaugural — uma situação infeliz, como se viu. Clique nesta galeria para saber mais sobre as causas e consequências deste incidente de 2024 e relembre os acidentes mais trágicos da história das viagens espaciais.

© <p>Getty Images</p>