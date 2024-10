Telegram começa a apagar 'links' piratas mais rapidamente

O Telegram decidiu intensificar a moderação de conteúdos em sua plataforma de mensagens criptografadas após a prisão do CEO Pavel Durov. O líder de um grupo antipirataria confirmou que houve mudanças significativas no funcionamento do aplicativo.

Em entrevista ao Le Figaro, Hervé Lemaire, CEO da LeakID, afirmou que o Telegram está removendo com mais rapidez os links que permitiam assistir ilegalmente a jogos de futebol da Ligue 1.

“Recebemos informações de fontes confiáveis de que pelo menos três grandes streamers estão parando. O Telegram agora apaga streams ilegais em 10, 15 ou 20 minutos, algo que antes não acontecia", destacou Lemaire. "Anteriormente, o Telegram levava de 24 a 48 horas para remover esses links piratas".

