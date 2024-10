Microsoft alerta sobre erro no Word que apaga arquivos e orienta solução

Um problema identificado no Microsoft Word tem causado a exclusão automática de arquivos após serem salvos, informou a própria empresa no início de outubro. A falha gerou preocupação entre os usuários da plataforma, levando a gigante da tecnologia a reconhecer o problema e oferecer orientações temporárias para evitar a perda de dados.

De acordo com o site PCWorld, a Microsoft explicou que, para evitar o erro, os usuários devem evitar incluir a extensão “.DOCX” no nome dos arquivos ao salvá-los, ou usar o símbolo “#” no nome do documento. A empresa também recomenda que os usuários priorizem o salvamento dos arquivos diretamente na nuvem, como uma medida preventiva contra a exclusão automática.

No entanto, até o momento, a Microsoft não forneceu uma previsão de quando será lançada uma atualização definitiva para corrigir o erro no software de processamento de texto mais utilizado no mundo.

Os usuários são aconselhados a seguir as recomendações enquanto aguardam a resolução oficial do problema.

