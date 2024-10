Astronauta volta a encantar com imagens de auroras vistas do Espaço

O astronauta Matthew Dominick, que está a bordo da Estação Espacial Internacional desde março, tem compartilhado diversas fotografias deslumbrantes da vista privilegiada que presencia no espaço. Entre as mais recentes imagens publicadas, destacam-se registros impressionantes de auroras boreais, capturadas diretamente da cápsula Crew Dragon.

Essas auroras, que têm encantado o mundo, são resultado de tempestades geomagnéticas originadas no Sol, proporcionando um espetáculo de luzes que pode ser visto em várias partes do planeta. Dominick compartilhou uma dessas imagens em suas redes sociais, além de um vídeo em formato 'timelapse' que captura toda a grandiosidade do fenômeno.

Confira abaixo uma das fotos registradas pelo astronauta e, acima, o vídeo que revela as auroras em ação.

Peering out a Dragon Endeavor window that frames red and green aurora streaming by Dragon Freedom docked to the front of the International Space Station.



When Crew-9 arrived I moved out of my crew quarters on the ISS to make room for @AstroHague. I now sleep in Dragon Endeavor… pic.twitter.com/34XfeLXpcH