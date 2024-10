WhatsApp recebe atualização no Android, mas não será para todos aparelhos

O WhatsApp começou a disponibilizar para os usuários da versão beta da app de mensagens para Android a mais recente atualização, revela o site WABetaInfo.

Esta atualização é a mesma que começou a ser lançada para iPhones nos últimos dias e permite aos usuários desfrutar de um maior grau de personalização das conversas. Os usuários podem, por exemplo, selecionar diferentes temas e fundos para todas as conversas ou apenas para algumas delas.

Não se sabe ainda quando é que esta atualização será disponibilizada para todos os usuários do WhatsApp no Android mas, tendo em conta que as alterações já podem ser encontradas na versão beta, é uma questão de tempo até chegarem aos restantes usuários.

Leia Também: WhatsApp testa nova função para personalizar fundos e cores das conversas