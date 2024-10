SpaceX: 5.º voo teste do Starship pode acontecer este fim de semana

A Administração Federal de Aviação dos EUA pode aprovar a decolagem do novo foguete da SpaceX - o Starship - ainda este mês.

A notícia foi divulgada pela Reuters com base em informações compartilhadas por uma fonte da publicação norte-americana. Por outro lado, a SpaceX fez uma publicação na rede social X (ex-Twitter) onde torna claro que espera que a entidade reguladora da aviação aprove o lançamento do Starship nos próximos dias.

Starship’s fifth flight test is preparing to launch as soon as October 13, pending regulatory approval → https://t.co/hibmw2lVv1 pic.twitter.com/Suw1kKLHiE