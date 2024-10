Veja imagens do cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS ao redor do mundo

Após meses de expectativa por parte de astrônomos e entusiastas da observação do céu noturno, o cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS finalmente foi visível em várias partes do mundo neste domingo, 13. O evento, raro e marcante, proporcionou belas imagens que foram captadas em países como Espanha, Itália, Macedônia do Norte, Estados Unidos, China, entre outros.

Com origem na distante Nuvem de Oort, o cometa foi registrado em diversos locais, onde muitos aficionados pela astronomia aproveitaram a curta "janela" de visibilidade para documentar sua passagem. As fotos e registros resultantes são impressionantes, mostrando a beleza do corpo celeste em movimento pelo espaço.

Essa foi a única oportunidade para testemunhar a passagem do C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS. A trajetória do cometa sugere que ele só poderá ser visto novamente da Terra daqui a centenas de milhares de anos, tornando o evento deste domingo ainda mais especial e único para a comunidade científica e para os amantes da astronomia.

