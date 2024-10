Europa Clipper: Será lançada hoje uma das missões mais relevantes da NASA

Após o adiamento devido à passagem do furacão Milton, a NASA e a SpaceX estão se preparando para o lançamento da missão Europa Clipper nesta segunda-feira, 14 de outubro.

O foguete Falcon Heavy, que levará a sonda Europa Clipper, será lançado a partir do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, EUA. O evento poderá ser acompanhado ao vivo pelo canal do YouTube da NASA. A transmissão começa às 16h, com a decolagem prevista para pouco depois das 17h (horário de Lisboa).

A missão Europa Clipper tem como objetivo estudar em detalhes a lua Europa, uma das maiores luas de Júpiter. A sonda está programada para chegar à lua em 2030. Com um custo estimado em cerca de 4,57 bilhões de euros, a missão busca entender mais sobre a superfície da Europa, que, há milhões de anos, pode ter tido condições propícias para o surgimento de formas de vida.

"Se pensarmos em toda a água que existe na Terra e a duplicarmos, essa é a quantidade de água que acreditamos existir em Europa", explicou Caroline Harper, chefe de ciência espacial da Agência Espacial do Reino Unido, ao The Guardian. "A água é essencial para a vida, como a conhecemos, e, se quisermos encontrar vida em outro lugar do Sistema Solar, é muito provável que esteja em uma lua gelada como esta. A missão Europa Clipper investigará se Europa é um local habitável e capaz de sustentar vida no vasto oceano sob sua superfície gelada."

"É entusiasmante pensar que, na próxima década, poderemos ter provas científicas definitivas do potencial de mundos habitáveis além do nosso planeta", acrescentou Harper.



