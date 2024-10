Zuckerberg usa realidade aumentada para ajudar filha a pintar as unhas

O cofundador e CEO da Meta, Mark Zuckerberg, há muito tempo é um defensor da realidade virtual e aumentada, o que tem levado ao lançamento de dispositivos como os óculos Quest.

O executivo da gigante tecnológica está empenhado em mostrar que esses gadgets e essa tecnologia podem ser úteis em atividades cotidianas. Um exemplo disso foi um momento carinhoso que ele compartilhou com sua filha.

No vídeo, publicado no Instagram, Zuckerberg aparece ajudando a filha a pintar as unhas, enquanto utiliza vídeos "flutuantes" ao seu redor, exibidos pelos óculos Quest, que o orientam sobre como fazer isso da maneira correta.

"Melhorando minhas habilidades de pai com várias telas no Quest 3S", escreveu Zuckerberg na legenda do vídeo.

