NASA compartilha fotografia incrível do cometa C/2023 A3

No último domingo, dia 13, os aficcionados pela observação do céu noturno tiveram a oportunidade de assistir à passagem pela Terra do C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS, um cometa que não voltará a passar próximo ao planeta Terra durante centenas de milhares de anos.

A ocasião serviu para captar várias fotografias memoráveis deste cometa, mas uma das melhores foi agora compartilhada pelo site Astronomy Picture of the Day da NASA e que pode ver abaixo.

A imagem é uma combinação de duas fotografias e, além do núcleo mais brilhante, também é possível ver o rastro deixado previamente pelo C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS. A fotografia é da autoria de Adam Block e foi captada no estado do Arizona, nos EUA.

© APOD / Adam Block

