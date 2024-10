Nunca tem espaço no celular? 'Mexer' no WhatsApp pode ser solução

Se está sempre sem espaço disponível no celular e verificou que o WhatsApp está ocupando mais armazenamento interno do que pretendia, há uma forma de garantir que consegue corrigir esta situação.

Ainda que o WhatsApp não tenha uma área dedicada a limpar ‘lixo’ que tenha sido apagado ou removido pelo usuário, o TechTudo revela que há uma forma de eliminar o arquivo ‘acumulado’ pelo app.

Para tal, terá de se livrar do ‘backup’ do WhatsApp - uma funcionalidade útil caso queira manter todo o histórico de conversas em caso de uma troca do dispositivo.

Se pretende fazê-lo em um celular Android, terá de ir na gestão de arquivos do dispositivo e ir até ao Armazenamento interno e selecionar a pasta Android. De seguida, vá a mídia e escolha a pasta com.whatsapp. Entre na pasta WhatsApp, vá até Databases e pode começar a escolher os arquivos que pretende eliminar. Por fim, só terá de selecionar o ícone com o formato de um lixo para eliminar os arquivos desejados.

No caso do iOS é ainda mais simples e tem de começar a ir até ao app de Definições e entrar no seu perfil do iCloud. Entre na seção dedicada à iCloud, entre na área Gerir armazenamento da conta e vá até ao WhatsApp, onde pode escolher Apagar dados do iCloud.

