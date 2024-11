Áreas inundadas em Valência são captadas por satélite; veja a imagem

O programa Copernicus divulgou, esta sexta-feira (1º), uma imagem captada por um dos seus satélites, que mostra as áreas inundadas em Valência, região espanhola que está sendo assolada pela passagem de uma tempestade conhecida como DANA desde terça-feira.

"Valência é uma das regiões mais afetadas, depois de ter recebido mais do que o equivalente a um ano de precipitação em oito horas. Esta imagem do Copernicus Sentinel-1, obtida em 31 de outubro de 2024, mostra em tons de azul as áreas inundadas na área sul de Valência" escreveu o órgão, em comunicado.

A mesma nota contextualizou que "foram registradas mais de 211 mortes, o que faz desta a catástrofe natural mais mortífera do país em décadas".

A entidade recordou ainda que o Serviço de Gestão de Emergências do Copernicus (CEMS) "foi ativado para fornecer avaliações da extensão das inundações e dos danos".

Parts of southern and eastern Spain are still reeling from the effects of flash flooding after record rainfall on 29 and 30 October 2024. This #Sentinel1 capture from yesterday shows in blue tones the flooded areas in the area south of Valencia.

