Samsung pode lançar rival do Vision Pro no começo do ano

A Samsung parece ter planos para lançar já no próximo ano seu próprio dispositivo de realidade aumentada e realidade virtual – conhecido como dispositivo XR (Realidade Estendida, em inglês) – para competir com o Vision Pro da Apple.

Quem afirma isso é o analista Bryan Ma, da IDC, que, durante uma apresentação aos investidores da Samsung, notou um parágrafo mencionando diretamente este dispositivo XR no contexto de planos para 2025.

“Melhorar a conectividade entre produtos, incluindo os próximos dispositivos XR, para elevar ainda mais as experiências dos usuários no ecossistema Galaxy”, diz o parágrafo compartilhado pelo site GSMArena.

Vale notar que não é a primeira vez que ouvimos sobre este novo produto da Samsung, com a própria empresa já tendo mencionado em um evento Unpacked em 2023 que se tratava de um projeto desenvolvido em colaboração com a Google e a Qualcomm. Ainda não se sabe exatamente quando a empresa sul-coreana planeja revelar o dispositivo XR, mas é possível que tenhamos novidades no evento Unpacked planejado para o início de 2025 – quando também é esperado o lançamento da série Galaxy S25.





