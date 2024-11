X de Elon Musk reabre vaga para gerente no Brasil após encerrar operações

A plataforma X, anteriormente conhecida como Twitter e comandada por Elon Musk, iniciou um processo seletivo para contratar um gerente de parcerias no Brasil. Três meses após o encerramento de seu escritório no país, a vaga foi publicada nesta quarta-feira, dia 6.

A posição é voltada para um profissional que gerencie relações estratégicas entre a rede social e seus parceiros de conteúdo. Esse cargo inclui funções como estreitar laços com empresas de mídia, ligas esportivas e criadores de conteúdo, além de desenvolver pacotes de patrocínio que ampliem as oportunidades de monetização da plataforma.

Em agosto, o X anunciou o encerramento imediato de suas operações no Brasil, alegando que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, havia emitido uma ordem que poderia resultar na prisão de um representante legal da rede no país caso ordens de remoção de conteúdo não fossem atendidas.

O STF notificou o X e solicitou a nomeação de um novo representante legal. Ao não cumprir a exigência, a plataforma enfrentou uma ordem de bloqueio em 30 de agosto.

Após uma suspensão temporária, o X acatou as exigências legais, indicou um representante e pagou R$ 28 milhões em multas, permitindo o restabelecimento da plataforma no Brasil em 8 de agosto.

