Há um local no Canadá onde 'perde' peso instantaneamente; saiba porquê!

A gravidade não é a mesma em toda a superfície da Terra e um caso em particular faz com que nos tornemos um pouco mais leves numa região específica do Canadá - conhecida como Baía de Hudson.

Segundo o site IFL Science, neste local a gravidade é 0,004% menor do que a média da Terra - uma anomalia que os cientistas tentam explicar hoje em dia com duas teorias.

A primeira está relacionada com a Idade do Gelo e aponta para a existência de um manto de gelo com mais de três quilômetros de espessura que teria criado uma ‘amolgadela’ na crosta da Terra que se verifica até hoje. A segunda teoria diz respeito a movimentos de magma nas profundezas da Terra que, aparentemente, estão puxando e empurrando a crosta do nosso planeta e afetando a superfície.

Seja como for, esta anomalia na gravidade terrestre tem fascinado os cientistas desde os anos 1960, com dados recolhidos por satélite em 2002 tendo confirmado que, de fato, a gravidade na Baía de Hudson é menor em relação à média da Terra.

É provável que, nas próximas décadas e séculos, a crosta nesta área do Canadá venha a recuperar mas, ainda assim, é possível que esta anomalia gravitacional se continue a verificar.