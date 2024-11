Quer ser promovido? Ex-CEO do Google tem um conselho para você

O ex-CEO da Google, Eric Schmidt, participou recentemente do podcast The Diary of a CEO, onde reforçou seu apoio ao modelo de trabalho presencial. Durante a conversa, Schmidt destacou que, na sua visão, profissionais que trabalham no escritório têm mais chances de ser promovidos em comparação com aqueles que optam pelo teletrabalho.

“Quando era um jovem executivo, não sabia nada do que estava fazendo”, relembrou Schmidt. “Literalmente, tive sorte em estar lá [na Google] e aprendi enquanto ia beber água, participava de reuniões, saía com colegas e interagia nos corredores.”

Para o executivo, a presença física no ambiente de trabalho foi “essencial” para sua trajetória, que culminou em sua liderança na Google entre 2001 e 2011. Ele acredita que a interação direta no escritório contribui significativamente para o aprendizado e o crescimento profissional.Schmidt aproveitou para dar um conselho direto a quem está começando no mercado de trabalho: “Se você está nos seus 20 anos, vai querer estar no escritório, porque é assim que você é promovido.” Segundo ele, estar fisicamente presente no ambiente de trabalho facilita o desenvolvimento de habilidades, a construção de relacionamentos e o reconhecimento dentro da empresa.



Essa não é a primeira vez que Schmidt demonstra sua preferência pelo trabalho presencial. No passado, ele chegou a atribuir ao teletrabalho o atraso da Google em relação aos concorrentes no campo da Inteligência Artificial, destacando que a falta de interação presencial teria prejudicado o progresso da empresa nessa área.

