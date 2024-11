SpaceX prepara novo teste de voo do Starship para esta terça-feira

O sexto teste de voo do Starship, foguete de nova geração da SpaceX, está programado para acontecer nesta terça-feira, 10 de novembro. A janela de lançamento será aberta às 19h (horário de Brasília, com a decolagem partindo da base Starbase, localizada no sul do Texas, nos Estados Unidos.



Inicialmente, o teste estava previsto para esta segunda-feira, mas a SpaceX confirmou o adiamento para terça. "Como em todos os testes de desenvolvimento, o cronograma é dinâmico e sujeito a alterações", informou a empresa, recomendando que os interessados acompanhem as atualizações no site oficial da SpaceX ou na rede social X.



O último voo de teste do Starship, realizado em abril, atraiu atenção global ao introduzir inovações como a captura do foguete por dois braços mecânicos da torre de lançamento. Esse foi o primeiro teste do sistema de captura, descrito pela SpaceX como um "momento seminal" no desenvolvimento de um sistema de lançamento totalmente reutilizável.

Na ocasião, o impulsionador Super Heavy retornou com sucesso ao local de lançamento e foi "capturado" pelos braços da torre. Já a fase superior do Starship demonstrou melhorias significativas, realizando uma reentrada controlada e um pouso de alta precisão no Oceano Índico.

Objetivos do Sexto Teste

O novo teste busca avançar ainda mais na reutilização do sistema completo. Entre os objetivos principais estão:

Retorno do propulsor ao local de lançamento para captura pelos braços mecânicos;

Reativação de um motor Raptor no espaço;

Testes com escudos térmicos e alterações de manobra durante a reentrada e descida da nave no Oceano Índico;

Realização de experimentos para expandir as capacidades da nave e do propulsor.



