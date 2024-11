Elon Musk 'reacendeu' conflito com Jeff Bezos na rede social X

O dono da Tesla, da SpaceX e do X (ex-Twitter), Elon Musk, decidiu ‘reacender’ o conflito com fundador da Amazon e da Blue Origin, Jeff Bezos, com uma nova publicação na rede social.

O magnata compartilhou uma publicação na plataforma onde alegava que Bezos havia dito a outras pessoas que Trump perderia a eleição, aconselhando-as a vender as respectivas participações nas empresas de Musk.

“Acabei de saber esta noite em Mar-a-Lago que Jeff Bezos estava dizendo a todos que o Donald Trump perderia [as eleições] com certeza e que deveriam vender todas as suas ações da Tesla e da SpaceX”, escreveu Musk, compartilhando um emoji dando risada.

A resposta veio logo, com Bezos desmentindo as declarações e afirmando que havia dito nada do que Musk tinha escrito. “Não. 100% não é verdade”, respondeu Bezos

Vale recordar que Musk foi um dos apoiantes mais vocais de Donald Trump e gastou mais de cem milhões de dólares na campanha do candidato republicano, o qual acabou por sair vencedor do ato eleitoral e será o próximo presidente dos EUA.

Vale notar ainda que Musk e Bezos têm sido ao longo dos anos grandes rivais e têm competido por contratos com o governo dos EUA com a SpaceX e a Blue Origin.

Just learned tonight at Mar-a-Lago that Jeff Bezos was telling everyone that @realDonaldTrump would lose for sure, so they should sell all their Tesla and SpaceX stock ? — Elon Musk (@elonmusk) November 21, 2024

Well, then, I stand corrected — Elon Musk (@elonmusk) November 21, 2024

